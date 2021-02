M.A.C., de 38 anos, foi preso em flagrante na madrugada desta quinta-feira, 25, após esfaquear a amásia de 29 anos, em Colorado do Oeste.

Conforme informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima contou aos policiais militares que atenderam a ocorrência, que tem uma união estável há dois meses com o suspeito, e que na noite de quarta-feira, 24, foram na casa de um amigo, onde consumiram bebidas alcoólicas.

Em dado momento o suspeito chamou a vítima para irem embora, porém a mesma se recusou. Com isso, M., ficou nervoso e desferiu alguns tapas no rosto da amásia e ainda lhe puxou pelo braço para que entrasse no carro a força.

Contudo, a vítima conseguiu se soltar, se apossou de uma pedra e arremessou contra o suspeito, mas acabou atingindo o vidro lateral esquerdo do carro.

Entretanto, M., ainda mais enfurecido saiu do local com seu veículo dizendo que voltaria em seguida. Alguns minutos depois, o suspeito voltou, entrou na casa e puxou a vítima pelo braço dizendo, “vem aqui que quero falar com você agora”, e desferiu um golpe de faca no tórax da mulher, em seguida fugiu a pé.

A vítima foi levada para o hospital e durante o atendimento médico contou para os militares o acontecido, no qual saíram em busca de localizar e prender o suspeito.

Todavia, por volta das 01h, o suspeito retornou ao local entrou no carro Gol, de cor branca e evadiu-se novamente.

Os militares que procuravam o suspeito foram informados o sentido que ele saiu e rapidamente localizaram o veículo na Rua Mato Grosso, esquina com a Avenida Tapajós, onde foi abordado.

O suspeito recebeu voz de prisão pela tentativa de feminicídio, ele resistiu à prisão sendo necessário o uso da força física para algemá-lo e assim resguardar sua integridade física e da guarnição.

Indagado pelo motivo de tentar matar sua amásia, o mesmo negou tal ato. Em revista no seu veículo foi localizado a faca tipo peixeira medindo aproximadamente 15 centímetros de lâmina.

O suspeito foi levado para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp), onde a ocorrência foi registrada e o infrator ficou à disposição da justiça.