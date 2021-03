Agora você encontra uma variedade de pizzas no Pesque Pague Restaurante Roque de Vilhena. Com atendimento de terça a domingo das 19h às 23h, o restaurante também conta com serviço no Delivery Much.

E para comemorar essa novidade, o Extra de Rondônia em parceria com o Pesque Pague Restaurante Roque está sorteando uma pizza GG (20 fatias). Para concorrer basta deixar seu nome completo e número de telefone nos comentários, lembrando que só serão válidos os feitos dentro desta matéria.

E para quem quiser conferir o cardápio, o Pesque Pague está localizado na Rua Trezentos e Quarenta e um, descendo a Havan de Vilhena, ao lado da lagoa. Mais informações ou pedidos entrar em contato através do telefone 9 8496-1188.