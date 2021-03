Na semana passada integrantes do Poder Legislativo de Alto Paraíso, município situado na região de Ariquemes, deram uma lição de comprometimento com a comunidade que os elegeu, decidindo custear do próprio bolso as despesas de deslocamento até a capital federal, onde foram acompanhar o Chefe do Executivo em busca de recursos.

O fato raro na política foi protagonizado pelos vereadores Edmilson Facundo (PSL), Professora Elissandra (DEM) – à esquerda e à direita na imagem principal, alem de Cláudio Cavalcante (DEM), e foi ressaltado pelo prefeito João Pavan (DEM) – no centro da foto.

A idéia de acompanhar o prefeito à capital federal em sua primeira viagem após assumirem os mandatos surgiu ainda antes da posse, na carreata da vitória, logo após as eleições. “Naquela ocasião o deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), que prestigiava o desfile, fez o convite”, como relembrou a vereadora Elissandra ao Extra de Rondônia.

O problema, afirmou Facundo, presidente da Câmara de Vereadores de Alto Paraíso, é que existe uma recomendação do Tribunal de Contas acerca da legalidade e necessidade de gastos com diárias para este tipo de viagem, uma vez que parlamentares municipais não teriam atribuição formal de captar recursos junto ao governo federal.

“Trata-se mais de articulação política do que função parlamentar, então a ausência de respaldo legal me fez decidir não liberar diárias para a viagem”, explicou o gestor do Legislativo.

No entanto, eles decidiram que a viagem era necessária e seria importante para o Município, uma vez que o apoio dos vereadores ao prefeito junto às suas bancadas no Congresso Nacional serve como importante suporte ao encaminhamento de demandas. Por isso, eles decidiram custear a viagem usando recursos pessoais.

A iniciativa dos três vereadores contou com estímulo dos demais integrantes da Casa de Leis, que aproveitaram a ocasião para encaminhar através deles pedidos de recursos a deputados federais e senadores, além do suporte de Coronel Chrisóstomo – “que foi pessoalmente nos buscar no aeroporto de Brasília e nos hospedou em sua própria casa”, como destacou a Professora Elissandra, e colaboração do prefeito João Pavan, que “rachou” suas diárias para garantir a alimentação de todos. “Procuramos comer em lugares mais simples, com preços mais acessíveis, e deu para custear nossas despesas com as minhas diárias”, disse o Chefe do Executivo.

O resultado prático da viagem foi o encaminhamento de dezenas de ofícios em todos os gabinetes da bancada federal, num total de cerca de vinte e cinco pedidos de atendimento de demandas que atendem os mais diversos setores da administração pública, em particular as estradas rurais, saúde, educação, infraestrutura, e melhorias nas dependências da sede do Legislativo, totalizando milhões de reais em pedidos de investimentos. A comitiva alto-parisiense também esteve em diversos organismos do governo federal, inclusive no Comando Geral do Exército Brasileiro.

De concreto os vereadores já trouxeram a garantia de recursos para obras de instalação de uma UBS, aquisição de ônibus para deslocamento de estudantes universitários entre Alto Paraíso e Ariquemes, e instrumentos para a fanfarra municipal.

“Em tempos de crise econômica e grande demanda de recursos para a saúde em função da pandemia, a ação desses vereadores mostra claramente o comprometimento do Legislativo com a nossa população e a sintonia que existe com o Executivo, deixando evidenciado que há união entre os Poderes para buscar melhorias ao povo de Alto Paraíso. Por isso em nome de nossa população agradeço o apoio dado à administração nesta tão importante viagem”, ressaltou o prefeito João Pavan.

Texto e foto: Mário Quevedo

