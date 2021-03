Os dados divulgados pelo Governo de Rondônia sobre a imunização da população, contra a covid-19, mostram que na segunda-feira 08, apenas 0,77% da população havia sido vacinada com as duas doses do imunizante. Ao analisar a imunização, apenas da primeira dose, o índice de vacinação sobe para 2,8% dos mais de 1,7 milhões de habitantes do Estado.

A Federação das Associações Comerciais e Empresariais de Rondônia (Facer) acompanha diariamente o avanço da imunização no Estado, pois acredita que essa é a principal forma das vidas das famílias e das empresas voltarem à normalidade.

Para o vice-presidente da Facer, Marco Cesar Kobayashi, o Fundo de Vacinação, aprovado pela Assembleia Legislativa é um avanço para que os poderes do Estado destinem recursos para a compra do imunizante e seja realizada a vacinação em massa da população.

Kobayashi diz que o setor empresarial também apoia a aquisição das doses, para que a vacinação total da população ocorra o mais rápido possível. “Neste momento precisamos unir forças para vencer o vírus, com responsabilidade e com respeito a todas as vítimas dessa doença. A vacinação vem se mostrando como a forma mais eficaz para voltarmos à normalidade”, destacou o vice-presidente.