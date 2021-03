Ueliton S. A., 26, e um adolescente de 16 anos foram detidos no início da noite de segunda-feira 08, acusados de roubo a uma residência na Rua Livramento, bairro Três Marias, na zona Leste de Porto Velho. Outros dois acusados não foram encontrados.

Policiais da Força Tática foram chamados para a residência onde havia acabado de acontecer um roubo. As informações eram de que quatro criminosos com facas e facões invadiram a casa e renderam um casal de idosos de 71 e 75 anos.

As vítimas foram amarradas e o adolescente criminoso muito violento chegou a agredir o idoso de 75 anos com o facão, usando a lateral. O bando exigia dinheiro e as vítimas em pânico diziam que não tinham.

Após um certo tempo tocando o terror na residência, os criminosos com apoio de um carro Saveiro de cor branca fugiram levando quatro TVs, utensílios de cozinha, joias e outros objetos menores.

Os policiais através de informações e câmeras de monitoramento chegaram até um apartamento no condomínio Morar Melhor. O veículo usado no roubo foi localizado com as TVs subtraídas da casa e a dupla envolvida no crime detida na hora.

Uelinton alegou ser fretista e que tinha apenas sido contratado para pegar os objetos na residência, todavia, ele teria entrado em várias contradições. A dupla foi levada para a Central de Flagrantes. Foi descoberto ainda que o adolescente estava foragido da Justiça.