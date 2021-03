No domingo, 07 de março, em sessão extraordinária na Assembleia Legislativa (ALE-RO), o deputado estadual Luizinho Goebel, recém empossado líder do Governo na ALE, junto aos demais deputados deliberaram e aprovaram o Projeto de Lei (PL) 965/2021, encaminhado pelo Poder Executivo à Casa de Leis, que Institui o Programa Estadual de Vacinação contra a Covid-19, o “Imuniza Rondônia”, o qual possibilitará aquisição de vacinas pelo Estado.

Durante seu pronunciamento na tribuna da Casa Legislativa, o parlamentar estadual destacou que os deputados estão buscando mais uma ferramenta que possa dar a oportunidade de salvar vidas e de manter os comércios, indústrias e empresas em pleno funcionamento.

“Praticamente já buscamos todo tipo de ferramentas para diminuir o impacto causado pela pandemia, mas quase tudo foi em vão. O que acreditamos é na vacina, na imunização em massa. E com essa determinação, o governador Marcos Rocha encaminhou para a Casa esta matéria, criando o programa Imuniza Rondônia. O presidente Alex Redano se comprometeu e cumpriu com essa convocação extraordinária, em plena tarde de domingo”, acrescentou.

Luizinho Goebel fez também um agradecimento a todos os deputados, nominando cada um. “Rondônia sai na frente. Pesquisamos para ver se em alguma outra unidade da federação foi feito algo semelhante. Não identificamos. Temos que enaltecer a harmonia do governo com os demais poderes. Esse programa também tem a participação da assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado”, finalizou o parlamentar.