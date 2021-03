O deputado federal Coronel Chrisóstomo (PSL), anunciou que vai destinar uma emenda, no valor de R$ 10 milhões, para obras de pavimentação asfáltica de ruas em Ariquemes, atendendo ao pedido feito pelo presidente da Assembleia Legislativa, Alex Redano (Republicanos). Chrisóstomo anunciou mais R$ 1,5 milhão para o bloqueteamento de alamedas nos Setores 1,2,3 e 4 da cidade.

O anúncio ocorreu durante coletiva na manhã de sexta-feira 12, na sede da prefeitura de Ariquemes, com as presenças de Chrisóstomo, Alex Redano, a prefeita Carla Redano (Patriota), o vice-prefeito sargento Gabriel (Patriota), vereadores e demais autoridades. Esse recurso para obras de infraestrutura urbana se somam a outros benefícios que o município deve receber neste ano.

“Um dia histórico, é com certeza a maior emenda que Ariquemes já recebeu. É um volume importante de investimento. Com os R$ 10 milhões para o asfalto, muita gente vai ter a rua asfaltada, deixando a lama e a poeira para trás, valorizando inclusive os imóveis. Já os R$ 1,5 milhão para bloqueteamento de alamedas, vai realizar sonhos de muitas famílias. Cheguei em Ariquemes aos dez anos e já era uma cobrança por essas alamedas”, destacou Alex Redano.

Coronel Chrisóstomo afirmou que fez o compromisso e está cumprindo com sua palavra, trazendo esse importante investimento para a cidade de Ariquemes. “Esse é o nosso papel enquanto deputado federal: buscar recursos para aplicar nos municípios, que é onde as pessoas moram e onde estão as necessidade. Tenho certeza de que o recurso será muito bem aplicado e que a população vai usufruir dessas obras”, acrescentou o parlamentar federal.

A prefeita agradeceu ao Coronel Chrisóstomo pela disposição em ajudar Ariquemes. “Toda a ajuda é sempre bem vinda, pois ela beneficia diretamente a população da nossa cidade. A expansão do asfalto é uma necessidade, que precisa de altos investimentos e somente com as parcerias é que é possível fazer um amplo programa de asfaltamento, como Ariquemes merece”.

“Estamos trabalhando com emendas individuais, ações diretas do governo, parceria dos deputados estaduais, da bancada federal e das demais lideranças, para tornar possível um volume considerável de investimento para a nossa cidade de Ariquemes, em diversas áreas, mas principalmente no setor de infraestrutura”, completou Alex Redano.

Após a coletiva, as lideranças se reuniram para traçar novas metas de trabalho e também discutir temas como o enfrentamento à pandemia do coronavírus, a necessidade de ampliação da vacinação e outras medidas.