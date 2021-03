G.A.N., de 45 anos, foi detido por policiais militares no último sábado, 13, por volta das 10h50, transportando madeiras extraídas de forma ilegal de reserva indígena, em Chupinguaia.

Conforme boletim de ocorrência, uma guarnição de policiamento ostensivo, apurava uma denúncia via 190, de que uma caminhão modelo F-4000, de cor vermelha, estaria transportando madeira de forma irregular retirada da terra indígena Tubarão Latundê, e que segundo o denunciante o proprietário do caminhão possui uma propriedade rural que faz divisa com a referida terra

indígena e a utiliza como ponto de depósito de madeiras extraídas de forma ilegal.

Com isso, foi realizado deslocamento até BR-391, onde nas proximidades do frigorífico Marfrig, foi localizado e abordado o caminhão marca Ford, F4000, placa NBK2D30, de cor vermelha, sendo conduzido pelo suspeito G.A.N., e tinha como passageiros A.C.O., de 41 anos e J.M.R., de 29 anos.

Em vistoria, foi constatado que o veículo encontrava-se carregado de madeira serrada em vigas da essência florestal Garapeira, indagado sobre documentações pertinentes à madeira DOF e Nota Fiscal, informou não possuir nenhuma documentação, indagado sobre a origem da madeira, informou que havia comprado de uma pessoa desconhecida e depositado em seu sítio, pois possui uma outra propriedade e levaria para lá.

O produtor rural informou que possuía mais madeiras depositadas em seu sítio que faz divisa com a terra indígena. Com isso, foi solicitado apoio a guarnição da Policia Militar Ambiental para o registro da ocorrência.

Contudo, após ser feita a cubagem utilizando-se do método geométrico, conforme prevê a Resolução CONAMA 411/09, totalizando assim 3,175 m³ de madeiras serradas da essência garapeira sendo transportadas no caminhão e 10,514 m³ de madeiras depositadas no imóvel.

O caminhão foi levado para o pátio do 4°Grupamento de Polícia Militar no distrito do Guaporé, onde a madeira permanece apreendida e depositada. O suspeito assinou um Termo Circunstanciado (TC) e foi liberado.