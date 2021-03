Um tema bastante polêmico ganhou força durante a sessão ordinária da Comissão Especial que analisa os decretos do Governo do Estado com relação ao combate à pandemia, ganhou força na tarde desta quarta-feira (17) e deve ser oficializada ainda nesta semana ao governo estadual.

O deputado estadual Anderson Pereira (PROS), indicou ao governo de Rondônia, que seja enviado para a Assembleia Legislativa por parte do Poder Executivo um Projeto de Lei que retira 20% dos vencimentos (salários) de todos os gestores públicos dos órgãos citados, tais como deputados, promotores, juízes, desembargadores, secretários de estado e governador a fim de investimento no combate à pandemia.

De acordo com o deputado, está na hora do governo e de todos os poderes públicos constituídos em Rondônia começarem a cortar na própria carne e dar exemplo, principalmente quando se fala de lockdown, de fechamento do comércio. Também participaram da reunião da comissão, de forma remota, os deputados Jhony Paixão (Republicanos) e Chiquinho da Emater (PSB).

A ideia é que gestores públicos do Executivo, Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas, Ministério Público, Defensoria Pública e demais órgãos estaduais, abram mão de 20% dos seus vencimentos mensais para que se possa investir na contratação de leitos de UTI, aquisição de medicamentos, de vacinas contra a Covid-19 e até custeio da população, através de um tipo de auxílio.

“Em recente discurso o governador Marcos Rocha disse que abriria mão de 50% do seu salário para ajudar na aquisição de medicamentos e das vacinas que o povo precisa, só que para que isso aconteça, precisa da aprovação de um projeto de Lei pela Assembleia Legislativa e estamos dando a oportunidade para que o governador possa cumprir com a sua palavra.

Vamos solicitar ao governo do estado que encaminhe ao legislativo um projeto de lei retirando 20% do seu salário e de todos os gestores públicos estaduais, inclusive os deputados, para que esse recurso seja de fato investido no combate à pandemia”, finalizou o deputado Anderson Pereira, indicando à secretaria da Comissão Especial para que providencie o documento.