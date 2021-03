O conhecido professor de futebol de Vilhena, Manoel Guimarães Batista, está no centro de uma controvérsia em redes sociais após a veiculação de anúncios de venda de uma casa no Residencial “União”, onde a origem dos imóveis é o programa “Minha Casa, Minha Vida”, do governo federal, portanto sendo vetada a comercialização.

A situação já é de conhecimento das autoridades, e Manoel já foi notificado.

O anúncio foi publicado no início da semana num perfil de vendas do Facebook, e também está postado no “Face” do próprio Manoel. Ele oferece a casa pelo valor de R$ 80 mil, mas também aceitaria fazer negócio com veículo. A postagem foi feita no sábado, 13, e tem pouca visualização.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o secretário municipal de Ação Social (Semas), Rafael Reis, o caso já está sendo tratado de forma oficial, com a notificação a Manoel, que teria alegado que seu perfil foi hackeado, e o anúncio é falso.

Rafael explica que iniciativas deste gênero são irregulares, sendo o imóvel intransferível pelo beneficiário através de venda a terceiros. No entanto, cabe a prefeitura apenas notificar o infrator e comunicar a Caixa Econômica Federal, que realiza procedimento jurídico a acerca de casos assim. Ao final do processo, o acusado pode perder o imóvel e sofrer outras sanções.

O Extra de Rondônia também tentou ouvir Manoel, visualizou as mensagens, mas não respondeu.

Apesar das argumentações do beneficiário, o anúncio da venda do imóvel continuava no perfil até o momento da publicação da matéria, na manhã desta quarta-feira, 17.