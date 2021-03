Desde o início do processo da Revolução Industrial, a intensificação do desenvolvimento tecnológico vem sanando a busca incansável dos seres humanos por recursos que facilitam suas atividades e relações. Assim, os meios de comunicação de massa dominaram o centro da vida social, em contrapartida os indivíduos se tornaram mais manipuláveis, individualistas e alienados.

A expressão “o meio é a mensagem” foi criada pelo pensador Marshall McLuhan, que disseminava a ideia de que o meio é um elemento importante da comunicação e que possui efeito diferente de acordo com o canal de transmissão utilizado. Diante disso, tendo em vista a expansão de empresas de informação e comunicação, ao fim da Guerra Fria, devido a criação de novos nichos de vendas vinculados ao modo de vida da sociedade, pode-se ter uma dimensão dos impactos trazidos pela internet, uma vez que ela é um meio de difusão de ideias e pensamentos, o qual favorece o mercado.

A velocidade em que dados pessoais são disponibilizados nas mídias sociais tornou-se ainda mais assustador, pois a felicidade passou a ser baseada em idealizações vendidas a partir desses, o que remete à indústria cultural, termo criado por Theodor Adorno e Max Horkheimer para designar a produção cultural e artística dentro do modelo capitalista. Diante de recortes de uma realidade que não existe, as quebras de expectativas são constantes e é comum sentir-se isolados e insatisfeitos, mesmo comunicando-se com um maior número de pessoas.

Vale ressaltar a importância de reflexões éticas, pois na ausência delas todo avanço tecnológico pode se tornar nulo ou prejudicial dependendo do valor dado pelos usuários. Perante isso, para minimizar os problemas da relação entre homem e tecnologia, é necessário que o Ministério da Educação interfira nas metodologias de educação tecnológica dentro das escolas, levando materiais didáticos que tratem sobre o assunto e incentivando a realização de projetos e palestras que estimulem o desenvolvimento de mentes críticas capazes de produzir reflexões sobre o efeito da tecnologia em nossas vidas.

Kamilly Eduarda de Souza Fabre, aluna do 3º ano do curso técnico em agropecuária integrado, IFRO-campus Colorado do Oeste