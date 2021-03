O morador do município de Cerejeiras (RO), Adair Rebonatto Pozzebon, 59 anos, morreu na madrugada deste sábado (20) no hospital regional de Vilhena (RO) onde estava internado em UTI em tratamento contra complicações da Covid-19.

Filho de pioneiros do município de Cerejeiras, Adair era caminhoneiro e sentiu os primeiros sintomas do novo coronavírus quando estava trabalhando no município de Nova Lacerda, estado do Mato Grosso, após ser internado na semana passada em hospital local, foi transferido para UTI do hospital regional de Vilhena em razão da gravidade de seu quadro clínico e na madrugada deste sábado veio a óbito.

O corpo de Adair Rebonatto Pozzebon foi sepultado no cemitério do município de Cerejeiras, as 14 horas de hoje.