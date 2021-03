Docente dos cursos de direito e letras da Unesc Rondônia, na unidade de Cacoal, a professora Matilde Mendes recebeu nesta semana com bastante alegria e entusiasmo o resultado da sua aprovação no doutorado em “Direitos Fundamentais (Humanos) e Meio Ambiente” pela Universidade Federal do Pará (UFPA). As aulas do doutorado iniciam já neste mês, dia 22 de março.

Egressa do curso de letras da Unesc, onde ingressou no ensino superior em 1988, graduando-se em 1991, Matilde Mendes deu continuidade à sua formação, graduando-se também em direito pela Universidade Federal de Rondônia, em 2000. Tornou professora do curso de letras da Unesc em 1993 e após um período afastada, retornou à instituição em 2013. Desde então, tem lecionado disciplinas como português jurídico, direitos humanos, direito ambiental, direito internacional, dentro do curso de direito, e também as disciplinas de análise do discurso e políticas e organização do ensino fundamental e médio, para letras.

Mestre pela Universidade Estadual do Mato Grosso, a professora Matilde se mantém na busca constante por conhecimento, com o objetivo de transmitir ainda mais aprendizado aos seus alunos. “Cursar o doutorado nesta área de direitos humanos e meio ambiente é a realização de um sonho e lutei com muitos estudos para isso! Agradeço muito minha orientadora, Dra. Eliane Cristine Pinto Moreira. Tenho certeza que com os conhecimentos que irei adquirir no decorrer da minha formação, sei que estarei dando um retorno à aprendizagem cada vez com mais qualidade aos educandos”, ressalta a professora Matilde Mendes.

De acordo com o diretor geral da Unesc Rondônia, Ronald Campos, é uma satisfação para a instituição prestigiar as conquistas de seus docentes. “Ficamos muito orgulhosos por mais esta conquista da professora Matilde. Uma docente que se dedica sobremaneira à Unesc, aos seus estudantes e que agrega muito à nossa instituição. Desejamos todo o sucesso a esta excelente profissional e que a sua conquista sirva de exemplo e motivação aos seus alunos”, ressaltou o diretor da Unesc.