A Clínica “Coife Odonto”, unidade de Ji-Paraná, emitiu Nota de Pesar pela morte do dentista Edelson Jesus, de 38 anos, neste sábado, 20, vítima da covid-19, na UTI do Hospital Regional de Vilhena.

Edelson nasceu em Colorado do Oeste, trabalhou em Vilhena, mas atualmente morava em Ji-Paraná (leia mais AQUI).

De acordo com o site “Portal RO”, “ele faz parte de um novo grupo de pessoas atingidas pela doença: as que ficam dias aguardando por um leito de UTI. Dez dias foi o tempo de espera até conseguir um leito em Vilhena”.

Na nota, Leide Daiana, gerente da clínica, destaca o trabalho do profissional. “Com ele não tinha tempo ruim. Poderia ser fim do dia que o paciente com dor era atendido com sorriso no rosto”, disse.

>>> LEIA, ABAIXO, A NOTA NA ÍNTEGRA:

Hoje a “Coife Odonto”, unidade de Ji-Paraná, perde um dos teus maiores e melhores profissionais. Com ele não tinha tempo ruim. Poderia ser fim do dia que paciente com dor era atendido com sorriso no rosto.

Era cirurgia de 3° molar, lá estava ele, sorrindo ‘bora tirar esse dentinho aí’. Quanto mais complexo, mais ele sentia satisfação em trabalho realizado com sucesso. Foram 10 anos mudando sorrisos e hoje, você foi alegrar o céu.

Aqui você deixa saudades, boas lembranças, muitos sorrisos modificados. Aqui deixa a certeza que você cumpriu teu papel e hoje, neste dia cinza, triste e obscuro como você se referia a dias difíceis, brilhe ai no céu!

Não temos palavras para externar nossa dor neste momento!!!

Combateu o bom combate, completou a carreira, guardou a fé. A coroa da justiça lhe está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, lhe dará naquele dia; e não somente a ele, mas também a todos os que amam a sua vinda.

Leide Daiana

Gerente administrativo Coife Odonto unidade Ji Paraná.