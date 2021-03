O veículo que foi entregue para prefeitura de Vilhena no mês passado, custou R$ 186 mil, e estava sendo usado no transporte de pacientes para a casa de apoio em Porto Velho. Leia (AQUI).

De acordo com o motorista, estava na Avenida Dom Pedro II, região central da capital, em frente de uma clínica e havia deixado dois pacientes no local, quando o fogo começou num monitor de TV que tem no teto do veículo, provavelmente aconteceu um curto-circuito, o condutor tentou apagar, mas o fogo se alastrou rapidamente. Contudo, apenas o laudo pericial deverá apontar a causa do sinistro.

O Corpo de Bombeiros foi chamado, porém, apesar de todos os esforços as chamas destruíram o veículo por inteiro. Não houve feridos, apenas danos materiais.