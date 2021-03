Em conversa com jornalistas no início da noite de quarta-feira, 24, o secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia, Junior Gonçalves, deu alguns detalhes acerca da compra de mais de um milhão de doses da vacina Sputinik V, que foi desenvolvida na Rússia.

A compra foi anunciada na noite desta terça-feira, 23, pelo governador de Rondônia, coronel Marcos Rocha (sem partido) através das suas redes sociais. Gonçalves explicou que o Governo de Rondônia adquiriu os imunizantes diretamente do Governo russo, através do consórcio dos governadores para a compra das vacinas.

O chefe da Casa Civil explicou, ainda, que a produção das doses que virão a Rondônia é produzida pelo laboratório russo e os primeiros lotes estarão disponíveis à população na segunda quinzena do mês de abril.

O titular da Casa Civil explicou, ainda, que o Governador Marcos Rocha determinou o mínimo de publicidade acerca do fato. “O Governador não está fazendo politicagem com a aquisição dessas vacinas. Ele não aceitou nenhum tipo de alarde acerca do assunto e justificou que isso não é nada além da sua obrigação enquanto chefe do poder executivo. Por isso não fizemos nenhum tipo de anúncio prévio”, explicou Junior Gonçalves.

O secretário relatou, ainda, que as tratativas relacionadas à compra das vacinas ainda não acabaram e que novidades virão em breve. “O Governador continua sua parceria com o Governo Federal e as doses adquiridas pela União continuam chegando a Rondônia”, reiterou.

Junior Gonçalves reiterou que as vacinas irão chegar a Rondônia e alertou as pessoas quanto ao volume de notícias falsas que serão disseminas acerca do assunto como, por exemplo, a notícia falsa de que o anúncio é inverídico.

“A população de Rondônia pode ficar tranquila porque vai ter vacina sim! Muita gente está querendo o caos no Estado e têm feito alarde publicando desinformação apenas para gerar pânico e insegurança. As vacinas estão a caminho”, esclareceu.