Amigos e familiares do professor Manoel Ayres estão organizando uma rifa para custear o seu tratamento de Covid-19 e do filho Marcos Vinicius Oliveira Ayres internado após uma cirurgia no Hospital do Amor em Porto Velho.

A rifa tem o valor de R$ 10,00 e tem como prêmio a quantia de R$ 2 mil. O sorteio acontece no dia 29 de maio as 19h na sede do site Extra de Rondônia.

Para quem quiser contribuir, basta entrar em contato através dos telefones 999748315 (Ayres) / 993939572 (Lisseia), ou quem preferir pode depositar qualquer quantia na conta: Banco do Brasil – Agência 1182 7 Conta-corrente 10571 6 Liseia Aparecida de Oliveira Pix 658049102 72.