Um homem identificado por Wilhans Reis, mais conhecido como “Bulita” foi assassinado na noite desta quinta-feira, 25, na Rua Fernando de Noronha, esquina com a Rua Colômbia, no bairro Primavera, em Cerejeiras.

As primeiras informações dão conta que a vítima que tinha como profissão serviços gerais, estava descarregando uma mudança, quando um homem se aproximou e atirou contra ele, no qual à primeira vista, foi atingido por três disparos.

Após o crime, com informações de testemunhas, policiais militares detiveram três suspeitos que teriam dado cobertura para o assassino, e um quarto está foragido.

Aproximadamente 15 dias, a vítima teria se envolvido numa discussão e agredido sua ex-sogra que foi parar no hospital. Ele estava separado da esposa e teria ido a residência da sogra pegar o filho, mas a sogra teria se negado a entregar a criança para ele, fato que teria gerado a agressão.

Todavia, a vítima reconciliou com a esposa, alugaram uma casa e nesta tarde estavam fazendo a mudança com ajuda do pai dele, quando o executor chegou pelas costas e efetuou o primeiro disparo, a vítima caiu e o autor atirou pelo menos mais duas vezes, provocando a morte da vítima no local.

A Polícia Militar (PM) foi chamada e isolou a área para os trabalhos da Polícia Técnica-Científica (Politec).