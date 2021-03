Com três meses de mandato, a prefeita Carla Redano (Patriota), de Ariquemes, faz um balanço deste início de gestão em entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, concedida no início desta semana, através de aplicativo de mensagens.

Na entrevista, ela comenta os primeiros meses de governo, a relação institucional entre o Executivo e o Legislativo municipal, as ações voltadas ao combate da covid-19 e cita algumas obras em andamento.

EXTRA DE RONDÔNIA – Chegando ao final do terceiro mês de mandato, qual é o balanço que a senhora faz deste início de gestão?

CARLA REDANO – Quando fizemos o planejamento e plano de ação, a pandemia estava em declínio e acreditávamos que o grande foco seria a recuperação da economia e dos empregos, assim foi prometido na campanha, praticamente por todos os candidatos. Iniciamos o ano e a segunda onda do Covid-19 veio além de qualquer prognóstico e nos forçou a concentrar as ações no combate a pandemia novamente. Mesmo diante deste quadro, conseguimos dar andamento a muitos projetos que fazem parte do plano de governo, como a nova rodoviária, pavimentação das alamedas, regularização fundiária, ciclovias, estradas vicinais, desburocratização e outras. Temos a convicção que mesmo diante das adversidades impostas pelo Covid-19, teremos muitas ordens de serviços assinadas ainda este ano.

EXTRA – Em que situação a senhora encontrou a administração pública no que diz respeito às finanças, obras em andamento e emendas parlamentares a serem encaminhadas ao Município?

CARLA – Encontramos o Município organizado e com equilíbrio financeiro, e o fato de optarmos por uma gestão de continuidade, nos permitiu não parar a máquina pública ajudando muito na transição, principalmente nas obras em andamento. Estamos recebendo muito apoio dos deputados estaduais, federais e senadores, que se colocaram a disposição para ajudar Ariquemes, acreditamos que teremos um ciclo virtuoso relacionado a investimentos no município.

EXTRA – Como está a relação institucional entre o Executivo e o Legislativo municipal?

CARLA – O relacionamento entre executivo e legislativo tem sido harmônico e produtivo, minha experiência como vereadora facilita muito a comunicação com a casa de leis que tem sido uma verdadeira parceira da gestão.

EXTRA – Como está o enfrentamento da Covid 19 em sua gestão, e como a senhora avalia a questão da doença, partindo da ótica de alguém que foi diretamente atingido pela doença?

CARLA – Essa nova cepa é mais forte que anterior, realmente debilita o indivíduo contaminado, por isso, todo cuidado é pouco. Ariquemes é um dos municípios com mais de 100.000 habitantes que mais criou estrutura, além de manter a estrutura recebida, estamos aumentando a oferta de leitos e insumos, obviamente que, com o aumento considerável dos casos, Ariquemes está com as mesmas dificuldades do restante do País, principalmente na aquisição de remédios, oxigênio e contratação de mão de obra, problema esse que não é financeiro e sim de oferta x demanda. Acreditamos que com o aumento de oferta da vacina, logo estaremos comemorando uma nova fase.

EXTRA – Dada sua experiência como vereadora, como à senhora está atravessando a transição entre ter estado no Poder Legislativo e agora assumir função no Executivo?

CARLA – Há uma mudança considerável na rotina do trabalho, mas a adaptação tem sido salutar. Minha experiência como vereadora e presidente da câmara está sendo fundamental para uma transição serena.

EXTRA – De que forma sua gestão e o Município de Ariquemes em geral ganha com o fato de seu esposo, Alex Redano, ser deputado estadual com função relevante na Assembléia Legislativa?

CARLA – Obviamente que é um diferencial. Ter o apoio incondicional do presidente da Assembleia Legislativa de Rondônia traz sustentação política para o plano de governo, sem contar que como casal, somos o suporte um do outro, nos ajudando, apoiando e sustentando em nossas jornadas diárias.

EXTRA – Paralelo ao enfrentamento da Covid, quais são as ações que a senhora programou para este primeiro ano do mandato?

CARLA – Temos um plano de governo enxuto, factível e dentro da realidade. Já começamos com a manutenção das pontes e estradas da área rural, iniciamos os projetos da reforma da rodoviária, Alameda do Ipê, ciclovias, iluminação da área urbana da BR 364, implantação de ECOPONTOS, Ordem de serviço para pavimentações de ruas e alamedas entre outras ações.

EXTRA – Espaço aberto para outras considerações que a senhora achar convenientes.

CARLA – Os desafios são muitos e as soluções são limitadas pelo orçamento público, mas acredito que a junção da habilidade política para angariar recursos, a alta qualidade dos técnicos da prefeitura e o apoio da sociedade, vamos dar importantes passos para o crescimento de nossa amada Ariquemes.