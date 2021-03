A direção do Hospital Regional de Vilhena (HRV) abriu na manhã desta quinta-feira, 25, novas linhas de escoamento de água na tubulação que fica em frente à unidade.

Visto que o fluxo de água da lavandeira do hospital aumentou recentemente com as novas regras de higiene da covid-19, dois reservatórios também foram interligados ao sistema de vazão para evitar transbordamentos.

A ação acontece um dia após o radialista Júlio César Silva gravar um vídeo com a fossa do HR transbordando e chamou o prefeito Eduardo Japonês de covarde e irresponsável (leia mais AQUI).

“Solicitamos junto ao pessoal da Secretaria Municipal de Obras (Semosp) uma retroescavadeira para transferirmos o fluxo das águas da lavanderia para duas fossas que estavam desativadas. Esta ação veio através de reunião que fizemos com servidores do hospital. Então, realizamos o serviço e minimizamos o problema. Agora, o fluxo de água chegará em menor quantidade até o reservatório principal do Hospital”, aponta Clair Oliveira da Cunha, diretor do HRV.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semus) explica que projeto amplo de reforma do hospital está em andamento, com previsão de novas fossas e reservatórios de água na unidade.

“O caminhão de sucção já fez retirada de água quatro vezes aqui hoje, só hoje. A demanda realmente está muito maior que o normal. A água que escorre passa por vários filtros e não contém fezes no destino final. Nesta semana os veículos de coleta da água da empresa que presta serviço ao hospital estavam em manutenção, mas a situação já foi resolvida”, aponta Siclinda Raasch, secretária municipal de Saúde.

Outra medida realizada pela Semus, também executada na manhã desta quinta-feira, foi de um novo aterro no local, que cessará possíveis vazamentos da água. Com foco na resolução do problema, a direção do Hospital revela que toda a estrutura do prédio passa por uma reforma, que está avaliada em pouco mais de R$ 2 milhões.

Nos próximos dias, a obra que está em andamento, deve alcançar a recepção e o pronto-socorro, fazendo uma requalificação de toda a entrada da unidade. Ainda assim, os engenheiros e arquitetos da Secretaria Municipal de Planejamento (Semplan) já trabalham junto à Semus em projeto específico de fossas sépticas novas e maiores.

De acordo com Sueli Magalhães, secretária da Semplan, a equipe de engenheiros da pasta, está finalizando o projeto para a construção de uma nova tubulação no local, que vai englobar fossa séptica e contenção da água. A secretária destaca que a expectativa é que o projeto fique pronto nas próximas semanas e que a licitação seja iniciada imediatamente.