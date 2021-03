Durante sessão plenária o deputado líder do Governo, Luizinho Goebel (PV), informou que o governador Marcos Rocha (PSL) já assinou o contrato para aquisição de um milhão de doses de vacina Sputinik V, que é reconhecidamente em todo o mundo uma das que tem a maior eficiência, com 91,6% de efeito positivo. Ele parabenizou o governador pela ação rápida.

Luizinho Goebel lembrou que isso está sendo possível devido à aprovação, pela Assembleia Legislativa, em sessão realizada em um domingo 07, do Programa Imuniza Rondônia. “A aquisição acontece através do Consórcio dos Governadores, chegando a um montante de R$ 55 milhões”, detalhou.

O parlamentar lembrou que a Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público do Estado, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado se comprometeram em colaborar para a aquisição das vacinas, mas esses R$ 55 milhões a princípio devem sair dos cofres do Executivo.

“Mesmo diante de todas as adversidades o Governo do Estado está no azul e em condições de aportar a compra dessas vacinas para imunizar praticamente toda a população de Rondônia. A melhor notícia é que as doses devem começar a chegar no Estado no próximo mês de abril. Devem ser vacinadas ainda no primeiro semestre deste ano a população acima de 18 anos”, destacou.