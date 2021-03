Pimenteiras do Oeste, o município menos populoso do Estado de Rondônia, na região sul do Estado, receberá nos próximos dias um moderno carro que será destinado à Câmara de Vereadores.

Neste sentido, o Legislativo promoveu processo licitatório, na modalidade de pregão eletrônico, para a aquisição de um carro “zero” Km, tipo SUV, cor metálica prata, com capacidade mínima de 5 lugares, ano de fabricação e modelo 2021, no valor de R$ R$ 149.490,00.

Esse foi o valor homologado no pregão que aconteceu às 9h30 da última quarta-feira, 24. A empresa vencedora foi a Apediá Veículos e Peças Ltda.

O edital também justifica a compra do veículo pela “necessidade de deslocamento de vereadores e servidores, visando atender a demanda administrativa que na maioria das vezes e necessário se deslocar para as cidades vizinhas e demais cidades para participação de cursos, deslocamento de vereadores a capital do estado, também se faz necessários visto oferecer o menor custo em manutenção, pois a Câmara só possui um veículo marca Siena placa OHW 9610, ano de fabricação 2011, em péssimo estado de conservação e antigo de ano. Por isso a necessidade de ter um veículo em boas condições para melhor trafegabilidade e segurança aos vereadores e servidores deste Poder Legislativo”.

Entrevistado pelo Extra de Rondônia, o presidente da Casa de Leis, Rafael da Silva Souza, disse que o veículo era para ser adquirido em 2020, com recursos e economia do próprio Legislativo.

Reafirmou que o único carro que a Câmara tem não está em bom estado de uso e deve chegar em pouco mais de 30 dias. “A compra desse carro foi feita com a concordância de todos vereadores”, esclareceu.