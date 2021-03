Dois homens que consumiam bebidas alcoólicas numa casa na Rua Colômbia, no bairro Primavera, em Cerejeiras, entraram em discussão e um deles acabou pegando uma faca e desferindo um golpe na região das costas no amigo de “cachaça”.

De acordo com o boletim de ocorrência, uma guarnição foi envida ao endereço para atender um caso de tentativa de homicídio.

Chegando ao local, os policiais encontraram um homem ensanguentado com uma perfuração nas costas e chamaram o Corpo de Bombeiros que levou a vítima ao pronto-socorro do Hospital São Lucas, onde ficou sob cuidados médicos.

Com informações de uma testemunha, os militares localizaram o suspeito pelo crime escondido atrás de um muro numa casa vizinha.

O suspeito recebeu voz de prisão. Ele contou que estava ingerindo pinga com a vítima, quando por motivos fúteis o colega de cachaça disse que iria bater em sua cara, com isso, foi até a cozinha, pegou uma faca e desferiu um golpe nas costas do amigo, depois correu e se escondeu atrás do muro.

Diante dos fatos, o suspeito foi levado para a delegacia, onde ficou à disposição da Justiça.