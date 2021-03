Mais uma vez em Cacoal, agora para passar a Páscoa junto da família, o médico Diogo Rabelo aproveita para atender seus pacientes da “Capital do Café” e também para contribuir com famílias em situação de vulnerabilidade social.

Apesar do sucesso que conquistou, o médico faz questão de fortalecer e destacar a sua origem e contribuir com a sua terra. Hoje, o cacoalense brilha em todo o Brasil e defende o título de um dos médicos que mais realizam procedimentos com toxina botulínica.

Com clínica em São Paulo, Diogo é filho de Jabes Rabelo e Elizete Fabris, orgulha-se por ser rondoniense e defende com muito amor o seu estado e a sua amada Cacoal. Na capital paulista desde 2016, ele divide a medicina em três áreas.

“A medicina não é uma escolha, mas um chamado. Cada ser humano tem um propósito na vida e o meu foi ser médico para ajudar pessoas. Na minha vida a medicina se divide na minha clínica, onde eu atendo meus pacientes; na escola: onde eu capacito médicos em meus cursos de rejuvenescimento facial e; no social, onde eu dedico meu tempo para ações sociais para ajudar família e pessoas em vulnerabilidade”, destacou.

Diogo Rabelo criou a sua própria marca a DR+. Na clínica atende pacientes de todo o Brasil e ainda reservou espaço em sua agenda para ministrar cursos a outros médicos. Ao todo são quatro cursos ministrados mensalmente, sendo eles o curso de Toxina Botulínica, Preenchimento Global da Face, Preenchimento Avançado da Face e Bioestimuladores. Já são quase 200 turmas formadas e mais de 2 mil médicos, do Brasil e do exterior, capacitados pelo médico cacoalense.

“Botox é o procedimento estético mais realizado nos consultórios médicos do mundo todo! Quando você faz da forma correta, usa produtos bons e cobra um valor justo: Como não poderia dar certo? Hoje eu me tornei um dos médicos que mais aplica Botox no Brasil”, conta Diogo Rabelo.

Nascido em 14 de julho de 1987, Diogo Fabris Rabelo lembra com emoção da sua infância e juventude na “Capital do Café”, no interior de Rondônia. “Muitas das minhas lembranças se passam no Country Club, eu costumava passar o dia todo lá. Eu passava muito tempo com meus irmãos brincando também na rua, no bairro Floresta, com pés no chão, descalço… Jogávamos futebol nos terrenos vazios. Agora, sempre quando volto à Cacoal, gosto de ir aos restaurantes locais, espetinhos e Toldus. Também gosto de acordar cedo, sair pra fora de casa e ouvir a natureza acordando e o silêncio da paz da manhã. Em São Paulo isso não existe”, ressalta o médico.

Graduado em medicina pela Faculdade São Lucas, em Porto Velho, o médico conta que não foi fácil os primeiros anos de profissão. “Assim que me formei eu fui para São Paulo me especializar em dermatologia. Tomei essa decisão porque era onde havia mais oportunidade parar cursar dermatologia. Não foi fácil. Os hospitais que trabalhei eram há quase duas horas de distância. Eu pegava metro até o fim da linha e depois pegava ônibus para chegar até o hospital”, relembra.

Com jornadas de 12 e também de 24 horas, Diogo se revezava entre o trabalho e a especialização. “Enquanto fazia minha especialização, eu trabalhava como plantonista em pronto atendimento. Então atendia em média de 70 a 100 pessoas, a cada 12h. Foram três anos assim, até o momento que conseguiu juntar dinheiro para abrir meu consultório”.

Hoje, Diogo Rabelo é um sucesso em sua área e mesmo conquistando o seu espaço no disputadíssimo mercado de trabalho em São Paulo, atendendo pacientes de todo o Brasil, faz questão de destacar suas origens e contribuir socialmente com a sua cidade e seu estado.

“Rondônia é o meu berço e minha identidade. Minhas raízes estão aqui. Eu me orgulho muito e faço questão de contar para todos de onde eu vim. Eu acredito que, como cidadão, eu devo zelar pelo meu país e, principalmente, pela minha terra”, enaltece.

Em Cacoal no último Natal, Diogo Rabelo reuniu familiares e amigos para o auxiliarem na distribuição de cestas básicas a diversas famílias que passam por dificuldades financeiras. Nesta Páscoa, ele está de volta à Cacoal para repetir esse gesto.

“Eu sempre busco fazer ações sociais para ajudar a população de Cacoal. Eu me mudei para São Paulo, mas sempre serei cacoalense. Minha família é o elo que me liga a Rondônia. Eu tenho planos de construir uma instituição para ajudar a população, como uma casa de acolhida e uma escola. Pois como a educação mudou minha vida, eu quero poder oferecer, para a minha cidade, oportunidades para outras pessoas mudarem suas vidas também”, reforça o jovem médico.

Além de vir à Cacoal matar a saudade da família e entregar as cestas básicas, Diogo reservou um tempo para atender o chamado de pacientes já fiéis e também de novos pacientes que tem o desejo de serem atendidos pelo cacoalense que se tornou famoso em todo o Brasil, como uma referência nos procedimentos estéticos faciais. Ao longo da semana, o DR+ estará atendendo na Rua Rui Barbosa, nº 1060. Os agendamentos podem ser feitos pelo WhatsApp (11) 98964-1720.

“Há muito tempo eu atendia em Cacoal, porém parei devido à falta de tempo. Em São Paulo tenho minha clínica no bairro da Faria Lima e atendo muitos pacientes de Cacoal e de Rondônia que, quando vão à capital paulista, aproveitam para realizar os procedimentos. Mas sempre que venho à cidade eu dou um jeitinho de atender alguns pacientes, por isso sempre tenho vindo preparado”, garante o médico.

Sobre o ânimo que tem para conseguir conciliar o seu trabalho, ministrar cursos e fazer o bem, o médico Diogo Rabelo novamente volta às suas origens. “Eu fui educado na primeira Igreja Batista de Cacoal e depois na Igreja Batista Nova Aliança. A minha educação cristã foi essencial para a formação do meu caráter hoje e eu sou eternamente grato pelos pastores e professores que tive nas escolas Bernardo Guimarães, Cora Coralina e Daniel Berg. Eu sou filho de Cacoal com orgulho e com muito amor no coração quero poder retribuir à minha cidade tudo que conquistei. Tem uma frase que gosto muito: Lança o pão sobre as águas, que depois de muitos dias o acharão”, finalizou o rondoniense, filho de Cacoal.