A motorista de transporte escolar Luciana dos Santos Araújo de Souza, de 47 anos, está à frente do projeto “Páscoa Solidária”, que visa arrecadar várias guloseimas e distribuir as famílias carentes do município de Vilhena.

De acordo com a idealizadora, devido as dificuldades enfrentadas por muitas famílias desde o ano passado tem realizado projetos de cunho social em Vilhena e para isso conta com ajuda de amigos e voluntários que abraçam a causa.

Para quem quiser contribuir com a ação basta entrar em contato através do telefone 9 8487-6310 ou Instagram para deixar sua contribuição.