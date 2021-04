A bancada Republicana na Assembleia Legislativa, formada pelo presidente Alex Redano e os deputados Alex Silva e Cabo Jhony Paixão, foi recebida na quarta-feira 07, pelo secretário chefe da Casa Civil do governo, Junior Gonçalves, em seu gabinete no Palácio Rio Madeira, sede do executivo.

Na pauta, a discussão do fortalecimento das ações do Estado nos municípios, com o apoio dos parlamentares que integram a bancada do Republicanos.

“Reafirmamos ao secretário Junior Gonçalves que todas as matérias que chegarem no parlamento, que venham de encontro com o interesse da população, serão colocadas em plenário com a devida celeridade. Nosso objetivo é garantir que Rondônia continue no rumo do progresso, e a união dos poderes é o melhor caminho”, destacou Redano.