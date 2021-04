A comissão instituída pelos vereadores para apurar o polêmico sorteio das casas populares realizada em dezembro de 2020 se reuniu nesta terça-feira, 6 (leia mais AQUI).

A ex-prefeita Maria Simões, o ex-secretário da Semast, Elias Moisés, e o presidente do conselho municipal de assistência social, José Carlos, participaram do encontro.

Os ex-gestores esclareceram dúvidas pertinentes ao sorteio das 300 moradias do residencial “Cidade Verde”.

Elias afirmou que o sorteio foi realizado dentro da legalidade, respeitando todos os procedimentos do processo legal. Ele garante que a possibilidade de um cancelamento seria desleal com os contemplados.

“Lendo a manifestação do Ministério do Desenvolvendo Regional (MDR), fica evidente que houve interpretação equivocada do processo realizado pelo município, pois fizemos tudo dentro de uma portaria vigente na ocasião (163), e eles, do (MDR), citam a nova portaria (2118), criada a partir de 2020”, esclareceu.

Na tentativa de encontrar a solução junto à mostrar a Caixa Econômica Federal, onde está o erro de interpretação de portarias, os vereadores, a ex-prefeita e ex-secretário, formaram uma comitiva para ir a Porto Velho, na próxima terça-feira (13), na superintendência da Caixa.