Em mais uma live na noite desta segunda-feira, 12, o prefeito Adailton Fúria (PSD) fez algumas orientações quanto à campanha de vacinação, esclarecimentos com relação à saída do secretário municipal de saúde José Pereira Das Neves Filho e mandou mais um recado à oposição.

Iniciando a live afirmando que “aqui você vai saber a verdade”, o chefe do executivo municipal informou que inicia nesta segunda-feira, 14, a vacinação que vai atingir um número de aproximadamente 1.500 pessoas, na faixa etária de 60, 61 e 62 anos. Na quarta-feira, 14, inicia a segunda dose dos idosos de 78 e 79 anos, das 08h às 15h.

Sobre a saída do titular da Saúde, ele disse que as ações da covid-19 têm desgastado muito os profissionais de saúde.

“Pereira é um grande parceiro nosso. Tivemos uma reunião e ele anunciou que deixaria o cargo por questões particulares e precisaria de um tempo para sair do foco da saúde por desgaste da rotina. Na realidade, estamos tentando fazer muito com pouco”, disse, anunciando, que o presidente do SAAE, Thiago Tezzari, assumirá a pasta, conforme informado ao Extra de Rondônia (leia mais AQUI).

Fúria também alertou à população com o que ele chamou de “oposição” de dois grupos que “puxam para trás” o andamento das boas ações da prefeitura de Cacoal.

“O primeiro é o grupo que comandava a prefeitura até o ano passado. E o outro é comandado por um candidato a prefeito que perdeu as eleições para nós, que está atrapalhando o avanço da nossa gestão. Ambos grupos se preparam para lançar candidatos a deputados estaduais em 2022. Eles trabalham nos bastidores, de forma negativa, com informações para denegrir a imagem de Cacoal com o objetivo de que a nossa gestão vá para o buraco. Não preciso citar nomes. Se tem coisa que nunca fui é ser covarde com a população de Cacoal. Esses grupos políticos, que colocaram dinheiro na bolsa e que perderam as eleições prá nós na última eleição, estão planejando voltar e ir à Assembleia Legislativa de Rondônia. E eu vou dizer nomes de pessoas que não valem o arroz que comem”, desabafou.

E, ainda, o prefeito mandou um recado: “a eleição estadual pra vocês não será fácil, porque nós iremos trabalhar para desmontar esse grupo político de pessoas irresponsáveis e que não merecem o crédito da nossa população. Se for bater nem mim, bata para derrubar, porque aquilo que não derruba fortalece”.