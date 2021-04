Diante do crescimento do número de pacientes diagnosticados com a Covid-19, o deputado Cirone Deiró (PODE) apresentou ao secretário de saúde, Fernando Máximo, a necessidade de ampliar a testagem em massa da população.

O deputado defendeu a realização de um número maior de drive-thru como estratégia para detecção da doença e a identificação das pessoas infectadas.

Pimenta Bueno, São Felipe do Oeste, Parecis, Alto Alegre dos Parecis e Primavera de Rondônia estão entre os municípios indicados pelo parlamentar para a realização de testagem rápida destinadas as pessoas que apresentam sintomas gripais.

De acordo com o deputado Cirone Deiró o diagnóstico precoce pode ajudar a prevenir a disseminação do Coronavírus até mesmo, entre as famílias, no ambiente de trabalho, e principalmente entre a vizinhança. A testagem é exclusiva para pessoas que apresentam sintomas gripais.

“A partir do momento em que a pessoa receber a informação de que seu teste deu positivo, ela já passa pelo médico que vai oferecer todos as orientações, e se for o caso, também, a medicação para o tratamento, além da recomendação para se manter isolado para evitar a propagação do vírus”, alertou.

O município de Pimenta Bueno será contemplado com ação da Secretaria de Estado da Saúde, na quarta-feira 14 de abril. A testagem será realizada na igreja Matriz Nossa Senhora de Fátima, das 09 às 13h. Além da Secretaria de Saúde, Corpo de Bombeiros e outros órgãos do governo, a ação tem a parceria da prefeitura.

Para o prefeito Arismar Araújo a realização da testagem dos pacientes que apresentam sintomas gripais vai contribuir com os esforços que a prefeitura vem realizando por meio da secretaria municipal de saúde no enfrentamento da pandemia e no tratamento das pessoas que testarem positivo para a Covid-19.

Segundo o deputado Cirone Deiró, enquanto a vacina não chegar a todos os rondonienses, a Secretaria de Estado da Saúde deve manter a testagem das pessoas que apresentam sintomas gripais.

“A grande maioria dos municípios rondonienses já estão vacinando na faixa etária dos 60 anos, isso demostra que o processo de vacinação está avançando”, afirmou, ao enfatizar a importância do uso de máscaras, da higienização das mãos, mesmo para as pessoas que já foram vacinadas.