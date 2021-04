Uma loja recém-inaugurada foi alvo de duas mulheres que provavelmente agiram em parceria para furtar o estabelecimento localizado na Avenida Paraná, em Vilhena.

De acordo com as imagens do sistema de segurança do local, a dupla chega no comércio e começa a olhar produtos, logo após uma delas pega uma caixa de ferramenta e coloca embaixo da saia e sai, em seguida a outra que já havia pegado uma capa de chuva e escondido na bolsa também deixa o local.

>>>Vídeo: