No último final de semana, o Distrito de Corgão em Chupinguaia recebeu um veículo zero quilômetros, tipo ambulância, caminhonete S10 4×4, para atender as necessidades do Posto de Saúde.

O recurso para a aquisição do veículo, instrumento importante para a qualidade de vida da população e segurança assistencial para os pacientes, é fruto de uma emenda parlamentar do deputado estadual Luizinho Goebel (PV), que atendeu ao pedido do vereador Toninho Bertozzi, presidente da Câmara Municipal.

“Chupinguaia merece! Estou feliz com a chegada da ambulância ao Distrito do Corgão que ajudará muito com o deslocamento e atendimento de pacientes dentro do município, bem como fora dele. Sei da importância para um município ter na sua frota de veículos uma viatura daquelas que melhora o atendimento de urgência e emergência dos moradores da região. Obrigado pela confiança, população! E, em breve, a Unidade de Saúde Família Clemente Meurer, localizada no Distrito de Boa Esperança também receberá uma ambulância do mesmo modelo, após a solicitação do vereador Eder da Van”, frisou o parlamentar.