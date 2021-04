A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 20, a operação “Caraíba” visando impedir que o responsável por invadir terras da União, perturbar costumes e tradições culturais indígenas continue praticando delitos.

As investigações tiveram início com uma carta subscrita por 21 indígenas encaminhada para Polícia Federal. Pelo que foi possível depreender em diligências preliminares, a pessoa responsável pela invasão na aldeia, envolveu-se com a exploração de madeira, ocasião que passou a intimidar e ameaçar os povos nativos, no sentido de impedir que vivam de maneira tradicional.

Conforme apurado pela Polícia Federal, nos próximos dias ocorreria embate violento com possível resultado morte entre os envolvidos.

Em razão da periculosidade do alvo, o Grupo de Pronta Intervenção da Polícia Federal (GPI) foi acionado com o objetivo de atuar nesta situação emergencial com o propósito de cumprir determinação judicial de busca e apreensão e medidas cautelares deferidas pela 2ª Vara Federal Cível e Criminal de Ji-Paraná/RO. Vale mencionar ainda que ação foi integrada com a participação da FUNAI.

O nome da operação faz referência ao termo indígena para definir povos que não possuem suas culturas e tradições.