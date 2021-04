O Barcelona venceu na tarde desta quarta-feira, 28, o Ji-Paraná por 2 a 1 no estádio Eduardão, em Presidente Médici, e assumiu a liderança do grupo B do Campeonato Rondoniense 2021.

A partida foi válida pela segunda rodada da competição estadual. Wilker abriu o placar para o Ji-Paraná aos 15 minutos. Mas ainda no primeiro tempo Wagner Alagoano deixou tudo igual no placar nos acréscimos. Já na segunda etapa, Tuquinha garantiu a vitória do Índio do Norte, aos 42 minutos.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos quatro pontos e assumiu a liderança do grupo B do Campeonato Rondoniense. Já o Ji-Paraná caiu para a lanterna do grupo com 1 ponto.

Na próxima rodada, o Barcelona voltará a campo no domingo contra o Guaporé no estádio Portal da Amazônia, em Vilhena. Já o Ji-Paraná recebe no mesmo dia o União Cacoalense no Eduardão, em Presidente Médici.