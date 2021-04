Reconhecer a importância que a juventude tem em todos os espaços e na construção de políticas públicas. Esse é o objetivo do deputado estadual Lazinho da Fetagro (PT) ao propor lei que institui o “Dia Estadual da Juventude”, em 22 de setembro.

A proposta de incluir no calendário oficial de eventos do Estado a data, explica o deputado, faz referência ao “Dia Nacional da Juventude”, e é resultado de diálogos e vivência com jovens do campo e da cidade que têm mostrado seu protagonismo nos diversos ambientes de construção democrática e por justiça social. Mas, de forma prioritária, na construção de políticas públicas para a população jovem.

O deputado ainda ressalta que a data visa conscientizar a sociedade rondoniense e os poderes públicos sobre a importância e o poder de debate, mobilização e luta dos jovens, bem como oportunizar espaço de articulação, acompanhamento e monitoramento de políticas públicas para a juventude.

“Os jovens são o presente e também o futuro e, por isso, precisam ter cada vez mais sua garra respeitada e sua voz ouvida. Precisam cada vez mais apoio para a garantia de atendimento às suas necessidades nas diversas áreas, como exemplo educação, saúde, cultura, trabalho e segurança”, destacou Lazinho da Fetagro.