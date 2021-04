Na manhã de quinta-feira, 29, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Cacoal, realizou um café da manhã que contou com a presença do presidente da autarquia, Thiago Tezzari, o prefeito Adailton Furia, o vice-prefeito Cássio Gois e o presidente da Câmara, João Paulo Pichek, além de autoridades municipais.

Na oportunidade, o presidente do SAAE apresentou o novo caminhão hidrojato que faz parte de uma série de investimentos que a gestão municipal vem fazendo em diversas frentes, dentre elas, água e esgoto.

O caminhão conta com tração 6×4, basculante equipamento de desobstrução e limpeza de redes de esgoto por hidrojateamento a alta pressão combinado com sistema de sucção a alto vácuo. Além disso, conta com um tanque reservatório construído em chapa em aço com capacidade total de 16.000 litros.

O presidente do SAAE destacou que agora a autarquia poderá solucionar com mais agilidade e reduzir os custos com serviços terceirizados. Com isso, o tempo de resposta para sanar a desobstrução e limpeza da rede de esgoto será reduzido e as manutenções nas redes poderão ser preventivas.

Tezzari finalizou agradecendo a presença dos presentes e destacou os esforços da gestão para com a autarquia.