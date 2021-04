Morreu nesta nesta quinta-feira, 29, a professora aposentada Rosely Alves da Silva Freitas, de 55 anos, que lutava contra complicações causadas pela covid-19 na UTI do Hospital CEMETRON, em Porto Velho.

Ela foi atendida no dia 11 de abril no Hospital Municipal de Colorado do Oeste Dr. Pedro Granjeiro Xavier, e devido a gravidade do seu quadro, foi transferida no mesmo dia para a capital do Estado, sendo intubada no último dia dia 12.

Natural de São João do Manteninha – MG, chegou no município de Cerejeiras em 1987, nesse mesmo ano começou sua carreira como professora na Escola Floriano Peixoto, Cerejeiras.

Em 19 Maio de 1990 casou-se com Adilson Gomes de Freitas e se mudou para Colorado do Oeste. No município coloradense atuou como professora nas Escolas Cecília Meireles, Julieta Vilela Velozo e Paulo de Assis Ribeiro.

Em entre os anos de 2002 a 2006 ajudou seu esposo, Pastor Adilson Gomes de Freitas na presidência e pastoreio da Igreja Local O Brasil Para Cristo.

Deixa esposo, Pastor Adilson Gomes, um casal de filhos biológicos, Maikon e Maiara Freitas, e um casal de filhos e neto do coração, Romão Ghizellini e Pamela Pacheco, o netinho do coração Urik José.

Os planos de Deus raramente são inteligíveis para os seres humanos, mas devemos manter a nossa confiança total na sabedoria divina.

Só Ele sabe quais os motivos e a nós só nos resta orar e Lhe pedir que ilumine o caminho para voltarmos a encontrar a paz e a acalmia.

Aos amigos, familiares, e em especial ao profissional Maikon Freitas, integrante da equipe Conesul Acontece, nossos pêsames sinceros! Você e sua família estão nas minhas orações!