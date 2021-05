Um homem identificado por Cleiton Fogaça, foi vítima de tentativa de homicídio na tarde desta sexta-feira, 7, em Vilhena.

De acordo com informações obtidas pela reportagem do Extra de Rondônia, a vítima estava sentada num banco em frente de uma casa na Rua 1505, no bairro Cristo Rei, quando, um homem em uma moto se aproximou, sacou uma arma e disparou contra Cleiton, acertando um tiro no peito. Mesmo ferido, a vítima correu e se abrigou na casa de um familiar.

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar foram chamados. A vítima foi levada para o pronto-socorro do Hospital Regional. Não há informação sobre o estado de saúde da vítima.