Seguindo as orientações do Sindicato dos Vigilantes do Estado de Rondônia (Sintesv/RO), que encaminhou Requerimento aos municípios do interior do Estado sobre a prioridade dos profissionais da vigilância em tomar a vacina contra o coronavírus, por se tratar de serviço essencial, os vigilantes do município de Cerejeiras saíram na frente e já tomaram a primeira dose do imunizante.

O ofício encaminhado pelo diretor representante da entidade no município, Jandir, juntamente com o vereador Elói Antônio Ronsani, foi prontamente atendido pela prefeita Lisete Marth e o secretário municipal de saúde, Ederson Lopes, tomou as devidas providências.

A direção do Sintesv recebeu a notícia com muito entusiasmo. “Quero, em nome de toda nossa diretoria e de todos os vigilantes de Cerejeiras, agradecer a prefeita Lisete e o secretário de saúde Ederson pela iniciativa e pela sensibilidade que tiveram com a nossa categoria”, afirmou o presidente, Valdemar Cosme, dizendo ainda que “em breve, queremos ver todos os vigilantes com esta carteirinha”.