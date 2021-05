O Grêmio está virtualmente classificado para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.

Nesta quinta-feira, 13, pela quarta rodada do Grupo H, o Tricolor venceu o Lanús, da Argentina, na Arena, por 3 a 1, e chegou a doze pontos na tabela.

Restando dois jogos, o time do santa-mariense Tiago Nunes só perde a vaga se for derrotado nas duas últimas partidas (contra Aragua e La Equidad) e o Lanús vencer os dois compromissos restantes e ainda descontar um amplo saldo de gols. Somente o campeão da chave avança.

O jogo

No confronto entre Grêmio e Lanús, o grande destaque foi Ferreira. Aos dois minutos, o atacante cruzou e Matheus Henrique, de cabeça, fez 1 a 0. Três minutos depois, Burdisso, também de cabeça, deixou tudo igual. Aos 23, o Tricolor voltou a estar na frente. Rafinha alçou para a área e Ferreira fez 2 a 1. O mesmo Ferreira, aos 33 do segundo tempo, deu números finais ao confronto: 3 a 1, placar final.

O Grêmio volta a jogar pela Copa Sul-Americana na próxima quarta-feira, às 21h30min, contra o Aragua, na Venezuela. Antes, no domingo, às 16h, no Beira-Rio, o Tricolor encara o rival Inter no confronto de ida das finais do Gauchão.