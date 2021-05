Foi emocionante a entrega de um caminhão ¾ para a Associação dos Produtores Rurais (Aprosul) localiza na linha 176, área rural de Rolim de Moura. A entrega ocorreu no final da tarde de segunda-feira 18, e contou com a participação da deputada federal Jaqueline Cassol (PP-RO) responsável pela destinação do recurso de aproximadamente R$ 200 mil.

O pedido do caminhão chegou até a parlamentar, por meio do presidente da associação Aprosul Elias Reinholz. Segundo ele, mais de 60 famílias são associadas a Aprosul e todos dependem da agricultura familiar para se manter. A felicidade em receber o veículo foi tão grande que seu Elias se emocionou e fez com que todos os presentes sentissem a mesma emoção que ele estava sentido em ter o pedido atendido.

“Há dez anos eu vinha ouvindo promessas de políticos que sumiam após as eleições sem atender nosso pedido. A deputada Jaqueline Cassol não prometeu, ela se comprometeu em nos ajudar. Com ela palavra dada é palavra cumprida. Esse caminhão vai nos ajudar muito”, disse Elias emocionado.

O veículo vai contribuir com o transporte de mudas de café, calcário, além de melhorar os lucros dos associados, isso porque com o caminhão para fazer o transporte, os produtores terão a opção de vender e entregar os produtos para outras cidades, conseguindo assim melhores preços.

“Hoje o sentimento é de alegria. A gente acompanhava o seu Elias na busca por esse caminhão e receber esse veículo hoje traz um sentimento de esperança, que tudo pode melhorar”, acredita o produtor Amauri Taliari.