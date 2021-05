O departamento de competições da Federação de Futebol do Estado de Rondônia (FFER) decidiu na manhã de terça-feira 18, suspender a realização da partida entre União Cacoalense e Porto Velho, que estava marcada para ocorrer na quarta-feira no estádio Aglair Tonelli Nogueira pelo jogo de volta da semifinal do Campeonato Rondoniense 2021. A decisão acata o ofício nº 013/2021 do Tribunal de Justiça Desportiva de Rondônia (TJD-RO).

Na decisão, o TJD-RO manifestou: “Mesmo com toda a simplicidade do processo regulado pelo Código Brasileiro de Justiça Desportiva, não havia tempo suficiente para que o julgamento do mérito seja proferido antes da realização da partida já marcada para a data de 19.05.2021 entre as equipes da União Cacoalense e Porto Velho. Assim sendo, é de bom alvitre que seja liminarmente deferida a suspensão da partida a ser realizada na data de 19.05.2021 entre as equipes já citadas, até que seja julgado o mérito, até para se evitar prejuízos aos clubes e a federação”.

No último domingo, o Porto Velho venceu o União Cacoalense por 1 a 0 no estádio Aluízio Ferreira, em Porto Velho. O clube da capital acusa o rival de ter relacionado os atletas Fábio Júnior de Souza Almeida e Maikon Júnior Pereira de forma irregular em virtude dos atletas terem sido punidos com a suspensão de três jogos e multa em julgamento realizado no TJD-RO no último dia 13 de maio em virtude de infração contida no Artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). De acordo com a súmula do jogo, Fábio entrou aos 34 minutos do segundo tempo.