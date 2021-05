O prefeito Adailton Fúria (PSD) participou, na tarde desta quinta-feira, 20, de reunião com o assessor da presidência da Azul Linhas Aéreas, Ronaldo Veras, no aeroporto de Cacoal.

Apesar de rápida, o encontro rendeu resultado importante, com o anúncio do reinicio das atividades da empresa aérea em agosto.

Ronaldo Veras esteve acompanhado de uma equipe técnica que conferiu in loco o andamento das obras no local.

“É um prazer muito grande estar aqui. Estamos agora nos últimos ajustes. Cacoal é uma cidade fantástica, e é sempre um prazer estar aqui. A prefeitura e o governo do Estado são importantes parceiros da companhia e isso faz toda diferença”, disse Veras.

Por sua vez, o mandatário municipal destacou a importância do aeroporto para a população de Cacoal:

“É através desse aeroporto que chegam a Cacoal os empresários que buscam investir em nossa cidade. Se Deus permitir, um voo de Cacoal para Porto velho, numa aeronave de maior porte, poderá aumentar a capacidade de passageiros, o que é um sonho dos nossos munícipes. A deputada federal Jaqueline Cassol é uma forte apoiadora do desenvolvimento de Cacoal e região, por isso leve a ela, em nome da nossa população, as nossas saudações e agradecimentos, afirmou Fúria.

O aeroporto da “Capital do Café” está passando por reforma, sob responsabilidade do Departamento de Estradas e Rodagens (DER), através da ampliação do terminal, ajustes do sistema viário de acesso ao estacionamento do TPS e estacionamento de veículos, nas vias de serviços internas e no pátio de aeronaves.

Da reunião também participaram Elizeu Dias (secretário municipal de Indústria, Comércio e Turismo) e Major Ronie (assessor de Jaqueline Cassol).