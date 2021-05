Através das redes sociais, o diretor do Hospital Regional, Clair Cunha, informou a chegada de rocurônio para a Saúde local, um remédio vital na sedação de pacientes que precisam ser intubados com pronação, que permitirá o abastecimento de leitos de UTI pelos próximos dias na unidade de saúde.

Para garantir estoque de maior prazo, a prefeitura informou que já está com mais compras em andamento, no entanto, a escassez do medicamento em todo o país está dificultando muito a aquisição, com muitas de nossas licitações fracassando por falta do produto.

“Muito gratificante poder participar deste momento. Realmente fará a diferença aos pacientes internados na Central da Covid”, disse Cunha, em sua página pessoal no Facebook.

Ainda, a prefeitura agradeceu a ajuda da cooperativa de crédito Sicoob Credisul que foi fundamental para que a carga chegasse a Vilhena. O grupo deslocou avião para buscar com agilidade o medicamento (visto que alguns pacientes precisavam com urgência) e ajudaram em todo o processo, oferecendo apoio em cada etapa.

A aquisição foi feita com recursos destinados pelo governo federal especificamente para covid-19.