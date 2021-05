Mais de 70% dos pecuaristas de Rondônia já declaram seus rebanhos à Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado (Idaron).

A declaração é obrigatória, realizada em duas etapas anuais, em maio e em outubro, sendo uma das exigências da Organização Mundial da Saúde Animal (OIE) para o reconhecimento internacional como área livre de aftosa sem vacinação. Quem ainda não declarou, tem apenas 10 dias para se regularizar. O prazo termina dia 31 de maio.

A expectativa, de acordo com o presidente da Agência, o médico veterinário Julio Cesar Rocha Peres, é que sejam registradas pouco mais de 130 mil declarações. “Algo que se deve salientar é o crescimento no número de declarações onlines e remotas. Dos registros feitos até agora, 41% foram declarações online. Do restante, mais de 90% foram declarações remotas, via telefone, WhatsApp e E-Mail”, destacou. “São ferramentas que o Governo disponibilizou para prevenir o contágio pela Covid-19, uma vez que, declarando pelo site da Idaron ou remotamente, o produtor não se expõe ao vírus”, completa.

A declaração deve ser feita por criadores de bovinos, bubalinos, suínos, caprinos e ovinos (animais suscetíveis à Febre Aftosa). Dados sobre outros animais podem ser solicitados.

O produtor pode fazer a declaração preferencialmente pela internet, no site da Agência (www.idaron.ro.gov.br). “Não tem mistério, pela internet, a senha usada para a emissão de ‘e-GTA’ (Guia de Trânsito Animal Online) é a mesma para fazer a declaração dos rebanhos. Quem ainda não efetivou login e senha para acesso ao sistema da Idaron, basta entrar no site da agência, pelo computador ou celular, e cadastrar a senha”, informou Julio Cesar.

A Idaron também disponibilizou formulário para declaração, tanto no formato impresso (que pode ser obtido nas unidades da Agência Idaron e casas agropecuárias, em todos os municípios), quanto pode ser baixado no site da Agência. Após o preenchimento, o formulário deve ser enviado por e-mail ou WhatsApp da Idaron onde a propriedade tem cadastro. Cada unidade tem um telefone de WhatsApp para envio do formulário.

MUNICÍPIOS

De acordo com levantamento, até esta sexta-feira (21/06), Colorado e Seringueiras eram os municípios com maior percentual de declarações: 70% e 66%, respectivamente. No outro lado da tabela, estão um pouco atrasados os municípios de Candeias do Jamari e Alvorada do Oeste, com 43% e 47% de declarações, respectivamente.