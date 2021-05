O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO), Campus Colorado do Oeste, abriu processo seletivo de vagas remanescentes em cursos de graduação para candidatos interessados em cursar Tecnologia em Gestão Ambiental ou Licenciatura em Ciências Biológicas.

Os cursos são públicos e gratuitos. No Curso Superior de Tecnologia em Gestão Ambiental são ofertadas 9 vagas e na Licenciatura em Ciências Biológicas são 13 vagas.

Para ingressar nestes cursos, o candidato precisa ter concluído o ensino médio. Os cursos são com aulas presenciais no período noturno, com início das atividades letivas em agosto de 2021, sendo que as aulas poderão ser remotas até o retorno das atividades presenciais no IFRO.

A inscrição é gratuita e exclusivamente on-line, do dia 28 de maio de 2021, às 7 h, até o dia 2 de junho de 2021, às 23h59. Para se inscrever, o candidato deve preencher um formulário eletrônico e incluir a versão digitalizada da documentação exigida pelo edital. Cada candidato pode se inscrever em apenas um curso, e caso haja múltiplas inscrições do mesmo candidato, somente a última será validada.

A classificação do candidato será por ordem cronológica de inscrição. Os candidatos classificados fazem a matrícula on-line de 11 a 21 de junho de 2021.

Em caso de dúvidas, o candidato pode enviar mensagens para os e-mails: psgraduacao2021.colorado@ifro.edu.br ou pssimplificado.colorado@ifro.edu.br.

O Edital 17/2021 e demais documentos do processo podem ser acessados na página: http://bit.ly/col-2021-17