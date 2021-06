Polêmico e líder inconteste na “Capital do Café”, o ex-vereador e ex-candidato a prefeito de Cacoal, Jabá Moreira (Pros), continua a ser um dos personagens mais atuantes no meio político do Município.

Após não ter sido bem sucedido na tentativa de chegar ao comando do Executivo, Moreira agora encarnou a missão de se conduzir como um “vereador sem mandato”, conforme relatou ao Extra de Rondônia neste início de semana, em entrevista exclusiva.

A meta dele é alcançar a Assembleia Legislativa, e ao colocar seu projeto político em público tem, como seria natural esperar, provocado polêmica e o que classifica como “perseguição de quem tem medo das coisas certas”.

Sua atuação como vereador voluntário, ou “décimo-segundo parlamentar municipal”- modo com que ele designa sua conduta- surgiu do “desejo de continuar a servir à comunidade de Cacoal com trabalho, transparência e dedicação”.

Jabá afirma que age como interlocutor entre a população e o Poder Público formal, assim como procura aconselhar o prefeito, indicando ações para atender demandas e apontando caminhos à administração municipal.

Como tudo que envolve seu nome, a ação tem provocado, em medidas desiguais, admiração e críticas. “Depois que eu comecei este trabalho voluntário, outras pessoas também se lançaram ao serviço não-remunerado, e hoje podemos dizer que Cacoal conta com pelo menos sete vereadores sem mandato”, revela.

Por outro lado, perseguições também ocorrem e, nesta segunda-feira, 31, Moreira outra vez foi assunto nos grupos de trocas de mensagens, em função do desentendimento que teve com outro ex-vereador.

A história, que para Jabá não passou de “divergência de opiniões, inclusive já superada”, acabou sendo espalhada como troca de sopapos e até a “notícia” de que ele teria tido o nariz fraturado pelo adversário.

Na noite desta segunda-feira, 31, numa live bem-humorada e bastante prestigiada, o pré-candidato a deputado comentou o assunto e fez questão de mostrar à população o nariz intacto. “Isso tudo é conversa de quem já está com medo do projeto político que estou encabeçando, na condição de elemento agregador de lideranças sérias e comprometidas com a verdade, mas isso apenas nos dá mais estímulo para trabalhar a fim de alcançar nosso objetivo”, encerrou.