Os Cafeicultores Associados da Região Matas de Rondônia (Caferon), com apoio do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas em Rondônia (Sebrae), conseguiu um grande feito esta semana: o registro do Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI), conferindo o Selo de Indicação geográfica com base na .

A conquista faz parte da estratégia de mercado idealizado pelo projeto do Sebrae em Rondônia, em parceria com diversas entidades.

A Indicação Geográfica (IG) é um método utilizado em diversos países do mundo para proteger a propriedade intelectual de produtos ou serviços do uso de terceiros. Como resultado, comunica-se ao mundo que uma certa região se especializou e tem capacidade de produzir um artigo diferenciado e de excelência.

Para o presidente da Caferon, Juan Travain, é mais um passo em busca de algo diferenciado. “Estamos no caminho certo e com a IG, teremos a comercialização do nosso café com mais valor agregado e agradecemos a todos os envolvidos no processo e aos associados “.

“É um grande passo em busca da abertura de mercado para esse nosso produto. É preciso trabalharmos a cultura da internacionalização e a Indicação Geográfica é um grande caminho para isso. O Sebrae e as entidades que participam deste projeto estão concentrando esforços para que nosso produto seja conhecido e, mais que isso, reconhecido como um grande player no mercado”, disse Samuel Almeida, diretor técnico do Sebrae em Rondônia.

Para Noelber Guaitolini Gonçalves, analista de negócios do Sebrae em Rolim de Moura e gestor do projeto, “As indicações projetam uma imagem associada à qualidade, reputação e identidade do produto ou serviço. Assim, o registro pode conferir maior competitividade nos mercados nacional e internacional, melhorando a comercialização dos produtos ou a oferta dos serviços”.

Para Daniel Pereira, diretor superintendente do Sebrae, a conquista é fruto de um esforço de várias entidades que deve se ampliar. “O Sebrae tem articulado com diversos parceiros que estão convergindo para um único objetivo que é O de ampliar o acesso a mercados de nossos produtores. Além do café, teremos em breve IG do tambaqui, do cacau, mel, entre outros, demonstrando a força do setor produtivo de Rondonia”.