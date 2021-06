O acidente envolvendo um veículo de passeio e uma motocicleta aconteceu no inicio da tarde desta terça-feira, 08, na BR-435, Linha 03 em Colorado do Oeste.

Segundo informações, no cruzamento da rodovia os veículos colidiram, com o impacto o motociclista identificado como Lindomar Ferreira de Souza, de 42 anos, não resistiu e morreu no hospital do município.

Não se sabe ainda o que causou o acidente. A Policia Rodoviária Federal (PRF) está no local realizando os trabalhos de praxe.