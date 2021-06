Devido à crise de saúde ocasionada pela pandemia do novo Coronavírus (Covid-19), o deputado Ezequiel Neiva (PTB) sugeriu ao comandante-geral da Polícia Militar, coronel PM Alexandre Almeida, a alteração do Curso de Formação de Sargentos (CFS/PM 2019/2020) para 100% no Ensino a Distância (EAD).

O curso foi iniciado neste ano com a programação de 50% EAD e 50% presencial. A parte de EAD está em andamento e nas próximas semanas está previsto o início da etapa presencial nos polos de Cacoal, Ji-Paraná e Porto Velho.

No total, 207 policiais participam do curso. Para justificar as aulas 100% EAD, os policiais apresentaram uma série de restrições às aulas presenciais, com relação aos cuidados para conter os avanços da Covid-19, a exemplo do distanciamento social. “Com as aulas presenciais teremos que ficar meses fora de casa, aumentando gastos e ainda tem a preocupação com a saúde”, alegou um dos alunos.

De acordo com o deputado Ezequiel Neiva, as aulas EAD além de preservar a saúde dos policiais e seus familiares, oferecerá economia para o Estado, sem haver perdas na qualidade do ensino.

“Os policiais permanecem em suas respectivas unidades, sem a necessidade de mudança de endereço durante o período de curso, o que além de não gerar ônus ao Estado como pagamento de bolsas de estudos aos alunos, também não afeta o efetivo já reduzido da PM-RO, pois os militares não serão retirados de suas escalas de serviço enquanto estarão em curso, o que não aconteceria na modalidade EAD”, observou o parlamentar.