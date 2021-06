Recentemente, as empresas do consórcio APJ-ACIMA Engenharia, contratada pelo Serviço Autônomo de Águas e Esgotos (Saae) de Vilhena, finalizaram as obras de ampliação e readequação do Sistema de abastecimento de água na avenida Tancredo Neves, nos bairros Jardim América e Bodanese.

De acordo com Maciel Wobeto, diretor geral da autarquia, já foram realizados 15 quilômetros de ampliação de rede nos bairros Barão do Melgaço I e II, Alto dos Parecis, Setor 29 e parte do Cristo Rei e Parque Cidade Jardim I.

“Agora a equipe está nas ruas do bairro Bodanese para finalizar os serviços por lá. Já iniciamos também a obra das fundações do Centro de Reservação da Zona de Abastecimento 01, e posteriormente, será realizada a fundação do Centro de Renovação da ZA3”, explica Maciel.

Avaliada em R$ 31.034.381,96 milhões, a obra de ampliação e readequação do abastecimento de água tem como objetivo setorizar a rede de distribuição de água da cidade, buscando melhorar a qualidade do serviço oferecido à população.

Com essa setorização, ao executar alguma manutenção na rede de abastecimento, apenas uma pequena região será afetada com a interrupção do fornecimento de água.

Além disso, os serviços também visam interligar os poços para unificar a rede de abastecimento da cidade, direcionando a água aos Centros de Reservação (CRs). A ação irá evitar que as bombas dos poços fiquem ligadas de forma ininterrupta, gerando economia para a Autarquia.

Conforme a engenheira e diretora do departamento de planejamento e projetos do Saae, Mariane da Rosa, a primeira etapa da obra irá contemplar as zonas de abastecimento (ZA) 01 e 03. Cada zona contará com um CR, um localizado no Setor 20 (ZA1), com volume de 2 mil metros cúbicos, e outro no setor Pioneiro (ZA3), com volume de 1,5 mil metros cúbicos. Ao todo, as duas instalações terão 135 quilômetros de rede, que atenderão 29 mil residências.

Durante as execuções desses serviços, o Saae informa que alguns transtornos podem ocorrer, como a interrupção temporária do fornecimento de água durante a obra. Por isso, os moradores que não possuem caixas d’água devem adquirir um reservatório para o seu imóvel, a fim de garantir o abastecimento de água neste momento de adequações.

Para eventuais dúvidas ou reclamações relacionadas a obras ampliação e readequação do abastecimento de água e de implantação do sistema de esgotamento sanitário, a autarquia disponibiliza o Whatsapp institucional 3321-3974.